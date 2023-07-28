السيسي: مصر ملتزمة بالانخراط في جهود تعميق الشراكة الأفريقية الروسية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، التزام مصر باستمرار انخراطها بشكلٍ جاد ومخلص في جهود تعميق شراكتنا الاستراتيجية، إيمانًا بالفرص ومساحات التعاون الواسعة القائمة في إطارها، من خلال تسخير الأدوات والإمكانات المصرية، على المستوى الوطني عبر تفعيل التعاون القائم بين الشركات المصرية ونظيرتها الروسية، في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعلى المُستوى القاري من خلال رئاسة مصر للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية «النيباد».

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته ضمن فعاليات اليوم الثاني للقمة الروسية الأفريقية، التي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «بالإضافة إلى ريادة ملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الصراعات على مستوى الاتحاد الأفريقي، لتدعيم جهود تعزيز السلم والأمن وتحقيق التنمية».

وتقدّم الرئيس بالشكر إلى روسيا ونظيره فلاديمير بوتين لعقد هذا المحفل، معربًا عن التطلع لاستمرار التنسيق في إطار الشراكة المحورية القائمة بينهم، متمنيًا للشعب الروسي وكل الشعوب الإفريقية دوام التقدم والازدهار.