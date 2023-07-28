أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 28-7-2023 في مصر.. مستقرة

شهدت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 28-7-2023 في مصر بسوق العبور استقرارا ملحوظا، وتشهد منتجات مصر من الخضار والفاكهة إقبالا كبيرا على المستوى المحلي والعالمي، نظرًا لجودتها العالية وطعمها المميز.

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

واستقرت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 28-7-2023 في مصر بسوق العبور استقرارًا ملحوظا، حيث تتوفر جميع الأصناف من الخضار والفاكهة بكميات كبيرة دون وجود أي نقص، ويختلف السعر من صنفٍ إلى آخر.

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور

وشهدت أسعار الفاكهة في سوق العبور استقرارًا، حيث يتراوح سعر العنب البناتي الأصفر ما بين 10 إلى 18 جنيهًا، بينما يتراوح سعر العنب البناتي الأحمر ما بين 10 إلى 18 جنيهًا للكيلو، ويتراوح سعر كيلو العنب الرومي الأحمر ما بين 10 إلى 16 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو الدوم ما بين 20 إلى 40 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو البرتقال الصيفي ما بين 9 إلى 15 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو التفاح المصري ما بين 14 إلى 30 جنيهًا، بينما يتراوح سعر التين البرشومي ما بين 12 إلى 18 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

وسجل سعر كيلو الشمام بين 6 إلى 10 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو الكانتالوب ما بين 6 إلى 14 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو المانجو الزبدية ما بين 12 إلى 18 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو البلح الرملي ما بين 7 إلى 10 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو عنب كرمسن ما بين 15 إلى 25 جنيهًا، ويبلغ سعر كيلو البلح السيوي ما بين 30 إلى 40 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو المانجو البلدي ما بين 9 إلى 15 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو التفاح الأمريكي ما بين 25 إلى 35 جنيهًا.