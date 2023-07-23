أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد.. الموز يبدأ من 6 جنيهات

حدّث سوق العبور، اليوم الأحد، أسعار الفاكهة، ومن بينها الموز والبطيخ والعنب بأنواعه، وكذلك المانجو، والتي سجلت استقرارا ملحوظا في كل أنواعها بسبب توافر السلعة في أسواق الجملة والتجزئة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، للقارئ على مدار الساعة، يوضح التقرير التالي أسعار الفاكهة، ومنها سعر الموز والبطيخ والعنب والمانجو.

سعر الموز في سوق العبور

- كيلو الموز المغربي من 8 إلى 12 جنيها.

- كيلو موز بيكو من 9 إلى 15 جنيها.

- كيلو الموز المستورد من 20 إلى 40 جنيها.

- الموز الصعيدي من 6 إلى 10 جنيهات.

سعر البطيخ اليوم

وفي سوق العبور تتوافر 3 أنواع من البطيخ، الأول بطيخ رقم «1»، ويتراوح سعر الواحدة (8 إلى 10 كيلوجرامات) من 48 إلى 60 جنيها، والبطيخ رقم «2» ويترواح سعر الواحدة زنة (6 إلى 8 كيلو) من 30 إلى 40 جنيها، والبطيخ رقم «3» زنة (4 إلى 6 كيلو) من 16 إلى 24 جنيها.

المانجو اليوم الأحد

وسجلت أسعار المانجو التالي:

كيلو مانجو فونس من 16 إلى 25 جنيها.

كيلو مانجو فص من 30 إلى 60 جنيها.

كيلو مانجو دبشه من 14 إلى 20 جنيها.

كيلو مانجو صديقة من 15 إلى 21 جنيها.

كيلو مانجو جولك من 12 إلى 22 جنيها.

كيلو مانجو سكرى من 15 إلى 35 جنيها.

كيلو مانجو سنارة من 14 إلى 20 جنيها.

كيلو مانجو عويس من 20 إلى 30 جنيها.

كيلو مانجو هندي من 15 إلى 21 جنيها.

كيلو مانجو تيمور من 15 إلى 30 جنيها.

كيلو مانجو زبدية من 15 إلى 19 جنيها.

كيلو مانجو بلدي من 9 إلى 15 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

كيلو تفاح أمريكي إيطالي من 25 إلى 35 جنيها.

كيلو بلح رملي من 7 إلى 10 جنيهات.

كيلو برقوق ياباني من سعر 20 إلى 35 جنيها.

كيلو برقوق سنتا روزا من 20 إلى 60 جنيها.

كيلو برقوق هوليو من 20 إلى 60 جنيها.

كيلو تين برشومي من 14 إلى 19 جنيها.

كيلو فراولة من 7 إلى 10 جنيهات.

كيلو كنتالوب من 6 إلى 14 جنيها.

كيلو شمام من 6 إلى 10 جنيهات.

كيلو عنب بناتي اصفر من 9 إلى 15 جنيها.

كيلو عنب بناتي أحمر من 9 إلى 17 جنيها.

كيلو عنب كرمسن من 15 إلى 25 جنيها.

كيلو عنب رومي أحمر من 14 إلى 20 جنيها.

كيلو عنب أسود من 9 إلى 17 جنيها.

كيلو مشمش صحراوي من 20 إلى 30 جنيها.