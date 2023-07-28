تعرف على أفضل أدعية يوم عاشوراء.. اللهم إني أسألك العفو والعافية

يوم عاشوراء من الأيام التي لها فضل عظيم ، وصيامه يكفر ذنوب عام قبله، وهو سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، ويصومه المسلمين امتثالا لأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، وطمعا في كرم الله عز وجل، وأفضل ما يقوم المرء وهو صائم هو الدعاء، وأدعية يوم عاشوراء مختلفة ويمكن للمسلم ترديد ما يخطر على باله والدعاء به.

أدعية يوم عاشوراء

وهناك العديد من الأدعية التي يمكن أن يرددها المسلم في أدعية يوم عاشوراء منها:

اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ، وتذِلُّ مَن تشاءُ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ، رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما، تعطيهما من تشاءُ، وتمنعُ منهما من تشاءُ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك.

اللهمَّ يا رحمن يا رحيم، وفقني في كلِّ أمري، وأصلح لي حالي. اللهمَّ إنِّي توكلت عليك وسلمت أمري كله إليك، وفوضت أمري كلُّه إليك، وفقني وازقني النجاح في كلِّ أمري، ربِّ أدخلني مدخل صدقٍ، وأخرجني مخرج صدقٍ.

أسألك يا مالك الملك أن تصرف عن حياتنا كيد الشيطان وحقد الفجار، واجعلنا من الذين يبغون رضاك يا رحمن.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوئ بذنبي فأغفر لي فأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًا.

دعاء للعفو والعافية يوم عاشوراء

ويمكن للمسلم ترديد بعض الأدعية للعفو والعافية ضمن أدعية يوم عاشوراء ومنها:

اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يمحق الحسنات ويضاعف السيئات ويحل النقمات ويغضبك، يارب الأرض والسموات، اللهم أغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم إني أستغفرك من كل ذنب أذنبته وتعمدته أو جهلته، أستغفرك من كل الذنوب التي لا يعلمها غيرك، ولا يسعها إلا حلمك.

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

الحمد لله رب العالمين الذي أحصى كل شيء عددًا، وجعل لكل شيء أمدا، ولا يُشرك في حُكمهِ أحدًا، وخلق الجِن وجعلهم طرائِق قِددا، الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدرًا، وجعل لكل قدرِ أجلًا، وجعل لكل أجلِ كتابًا، سبحانك يا رب لا يُقال لغيرك سُبحان وأنت عظيم البرهان شديد السلطان لا يُعجزكَ إنسٌ ولا جان أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد.