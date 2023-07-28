«صاحب الكرامة» طقس أهالي البحر الأحمر في يوم عاشوراء: تحفظ المال والإبل

يوافق اليوم الجمعة العاشر من شهر محرم والذي يحتفل به المسلمون بيوم عاشوراء بالصيام تقربا إلى الله، و يعتبر أهالي جنوب البحر الأحمر يوم عاشوراء مناسبة كبيرة للاحتفال به وتشمل الاحتفالات جمع الإبل وإقامة الذبائح وتسمى الكرامة وتتجمع القبائل ويبدأ صاحب الكرامة بإطعام الضيوف.

عاشوراء في جنوب البحر الأحمر

يقول ناصر منصور من كبار أهالي جنوب البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، إن يوم عاشوراء مناسبة كبيرة عند قبائل البحر الأحمر وتبدأ طقوس هذه المناسبة، من خلال جمع صاحب الإبل لها من شتى الوديان والجبال والشعاب، بحيث يلتئم شملها جميعًا في مرعى مخصص في هذا اليوم تحديدًا، ولا يبقى فيها ناقة أو جمل خارج هذا المكان، ثم يقوم بذبح كبش أو شاة أو ما تيسر له، تقربًا إلى الله من أجل أن يحفظ له الله هذه الإبل وهذا المال الذي وهبه له الله، وهي عادة تشبه في معناها، شكر الإنسان وتذكير نفسه بفضل الله عليه وعلى هذا المال الذي أعطاه الله له.

الذبائح في جنوب البحر الأحمر

ويضيف آدم سعد الله مؤرخ تاريخي بالبحر الأحمر، أنه في يوم عاشوراء يتم الاحتفال بذبح الذبائح ويسمى صاحب الذبح بصاحب الكرامة، ويبدأ صاحب الكرامة في أطعام الحضور من الطعام الذي أعده، ويمنح أطيب جزء في الشاة وهو الجزء الأيسر من ضلوع الشاة للضيوف الذين يحضروا من خارج قبيلته.

ويشير منصور سعيد من قبائل البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنه من مظاهر الاحتفال بيوم عاشوراء في جنوب البحر الأحمر سباق للهجن وذلك حفاوةً بهذا اليوم العظيم، والذي يمنح الخير والبركة.