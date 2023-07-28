دعاء قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة: اللهم اكرمني بالدرجات العليا

دعاء قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة من أكثر ما يحرص عليه الطلاب خلال تلك الفترة، فالدعاء لله عز وجل من شأنه تغيير الأقدار وتوفير الرزق للداعي، فبعد الاجتهاد طوال العام في المذاكرة، يبدأ البعض في الإكثار من الدعاء أن تكون النتيجة مبشرة وان ينالوا درجات عالية.

دعاء قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة

ودعاء قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة2023، ليس دعاءً ثابتة، بل هناك العديد من الأدعية التي يادمكن أن يرددها الطالب، حتى يرزقه الله عز وجل بالدرجات التي يرغب بها فيتمكن من دراسة المجال الذي يرغب به، ومن هذه الأدعية:

- اللهم ارزقني التوفيق والنجاح في دراستي وأكرمني بالدرجات العالية

- اللهم إني أسألك فرحًا قريبًا وصبرًا جميلًا وصفحًا جميلا وشكراُ كثيرًا وذكرًا طويلًا ورزقًا وفيرًا برحمتك يا أرحم الراحمين

دعاء قبل النتيجة

وهي ليست الأدعية الوحيدة التي تأتي ضمن دعاء قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة، فمنهم على سبيل المثال الدعاء التالي: اللهم إني أتوجه إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، وأرجو منك أن تجعل هذا الأمر يسيرًا وسهلًا عليّ، وأن ترزقني النجاح والتوفيق فيه.

وبالحديث عن دعاء قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، لا بد من الإشارة إلى أهمية الاسغفار وفضله في تحقيق الغايات، ولابد أن يحرص الطالب إلى جانب الدعاء، على أن يستغفر الله عز وجل، طوال الوقت وبكثرة، حتى تتحقق غايته فهو من أول الأدعية التي تجلب الرزق.