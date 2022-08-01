«استرها على عبيدك يا رب».. دعاء طلاب الثانوية العامة قبل ظهور النتيجة

«استرها على عبيدك يا رب»، لسان حال طلاب الثانوي العام في الفترة الحالية مع بدء العد التنازلي لظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن أسماء الأوائل سيعلن عنها خلال الساعات المقبلة، ويعقب ذلك إعلان النتيجة النهائية، مما يجعل الطلاب في حالة توتر وقلق، لذلك يبحث الكثيرون منهم عن أفضل دعاء لطلاب الثانوية العامة.

وفي هذا الصدد تستعرض بوابة «الوطن»، أفضل دعاء لطلاب الثانوية العامة 2022، لتقليل توتر الطلاب ومساعدتهم على تخطي هذه الساعات القليلة التي تسبق إعلان النتيجة، وذلك في السطور التالية:

دعاء لطلاب الثانوية العامة 2022

ويمكن لطلاب الثانوية العامة المتوترين، ترديد تلك الأدعية لتخفيف الضغط النفسي عليهم:

- «اللهم أسألك أن تيسير لي نتيجة الامتحان، وتجعل الخير فيه إنك على كل شيء قدير، اللهم إني أسألك بمقاعد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، واسمك الأعظم وكلماتك، أن تفتح عليّ فتوح العارفين.. اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك».

- «اللهم ثبت قلوب التلاميذ على الإيمان.. وبإيمانهم أعنهم على النجاح .. وبنجاحهم أعنهم على نصرة المسلمين».

- «اللهم فرج كربهم واجعلهم من الرائدين في الإسلام.. اللهم ارفع راية الرقي بطلبة العلم وألزمهم به.. واجعلهم بيارق نجاحاتنا في المدارس والجامعات والكليات والمعاهد».

- «اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماضٍ فيَّ حكمك عدلٌ فيَّ قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تفتح عليَّ فتوح العارفين بحكمتك وأن تنشر عليَّ من خزائن رحمتك وذكرني من العلم ما نسيت يا فتاح يا عليم يا خبير يا حكيم يا ذا الجلال والإكرام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كُتِبَ ويُكتَبُ إلى أبد الآبدين ودهر الدهرين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين».

- «اللهم بعزتك وجلالك وعفوك وقدرتك يسر لي ظهور النتيجة لما تحب وترضى يا رب العالمين، فأنا العبد الفقير إليك الطامع في كرمك ونعمتك يا الله، وآمل أن تمن عليا بفضلك وتنولني النجاح الذي حلمت به يا الله».

وتقدم «الوطن» في إطار خدماتها اليومية، معرفة نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس عبر الرابط natega.elwatannews.com، عبر تسجيل البيانات وانتظار النتيجة فور ظهورها.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

وسوف يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022 خلال الأسبوع الأول من أغسطس الجاري، وفق ما أعلن عنه وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي في تصريحات سابقة.