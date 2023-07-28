يترقب الطلاب وأولياء امورهم ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 في بورسعيد بالاسم ورقم الجلوس، والتي من المنتظر أن تظهر خلال 48 ساعة مقبلة، عقب اعتمادها من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، والذي أكد أن مؤشرات هذا العام مبشرة، وأفضل من العام الماضي، وسيتم إعلانها فور الانتهاء من رصدها ومراجعاتها.

نتيجة الثانوية العامة 2023 في بورسعيد بالاسم ورقم الجلوس

وستعلن وزارة التربية والتعليم خلال الساعات المقبلة نتيجة الثانوية العامة 2023 في بورسعيد بالاسم ورقم الجلوس، بعد الانتهاء من عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن أوائل ونتيجة الثانوية العامة، وذلك على موقعها الرسمي كما يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من بوابة الوطن.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 في بورسعيد بالاسم ورقم الجلوس

وحددت وزاره التربية والتعليم رابطًا لدخول الطلاب لمعرفة نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس في بورسعيد بالاسم ورقم الجلوس، وحرصت «الوطن» على توفير رابط دخول الطلاب بالقسم العلمي والأدبي لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الأول بالاسم ورقم الجلوس بالدرجات والمجموع من هنا.

يذكر أن طلاب الثانوية العامه 2023 في بورسعيد انتهوا من امتحانات الدور الأول بالأقسام الأدبي والعلمي رياضيات والعلمي علوم، وينتظرون ظهور نتيجة الثانوية العامة وسط حالة من الترقب خلال الساعات المقبلة.

ومن جانبها أكدت دكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات تمت وسط جهد مبذول لتوفير الامكانات المتاحة لعقدها لتأمين الطلاب ومقرات اللجان الامتحانية منذ انطلاق الامتحانات حتى اليوم الأخير.

5726 طالب لدي امتحانات الثانوية ببورسعيد

وأشارت عبد السلام، في بيان صحفي، أن 5726 طالبا تقدموا لأداء امتحانات الثانوية العامة في محافظة بورسعيد هذا العام من خلال 16 لجنة أساسية مع تجهيز 10 استراحات لاستضافة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

كما أن غرفة العمليات الرئيسية واللجنة الثلاثية بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد تابعت انتظام سير العملية الامتحانية على مدار الساعة طول فترة الامتحانات وتمنت النجاح التوفيق لجميع الطلاب والطالبات