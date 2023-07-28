نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة البحر الأحمر

ينتظر طلاب الثانوية العامة بالبحر الأحمر ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس، والتي من المتوقع ظهورها والإعلان عنها خلال الساعات المقبلة، فور اعتمادها من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

نتيجة الثانوية العامة 2023 في البحر الأحمر بالاسم ورقم الجلوس

وكشف الدكتور هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن» اليوم الجمعة، أن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس في البحر الأحمر ستكون متاحة على موقع وزارة التربية والتعليم وكذلك عبر موقع جريدة «الوطن» عقب اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، مؤكداً أنه سيتم تسلم النسخة المدمجة لمديرية التعليم في محافظة البحر الأحمر ، وهو ما يسهل للطلبة حصولهم عليها.

الثانوية العامة 2023 في البحر الأحمر

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن امتحانات الثانوية العامة بالبحر الأحمر2023 أداها 3425 طالبًا وطالبة في 13 لجنة امتحانية بمدن رأس غارب والغردقة والقصير وسفاجا ومرسى علم وحلايب وشلاتين، بجميع الأقسام الأدبي والعلمي علوم وعلمي رياضة.

وأكد وكيل تعليم البحر الأحمر أن لجان الثانوية العامة بالبحر الأحمر شهدت وجود طلاب أجانب من جنسيات أوروبية إيطالية وروسية في لجنة مدرسة حامد جوهر التجريبية بالغردقة.