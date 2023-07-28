يترقب الآلاف من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 في بني سويف بالاسم ورقم الجلوس، وذلك بالتزامن مع إعلان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهاء عمليات التصحيح، فيما تشير المؤشرات إلى إمكانية إعلان النتيجة خلال ساعات، وسط ترقب من الطلاب وأولياء الأمور في ظل الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية.

نتيجة الثانوية العامة 2023 في بني سويف بالاسم ورقم الجلوس

وينتظر أكثر من 19 ألف طالب وطالبة نتيجة الثانوية العامة 2023 في بني سويف بالاسم ورقم الجلوس للشعبين علمي وأدبي، حيث مقرر الإعلان عن النتيجة خلال الساعات القادمة، وسط ترقب الطلاب وأولياء أمورهم.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 في بني سويف بالاسم ورقم الجلوس

وتتيح «الوطن» نتيجة الثانوية العامة 2023 في بني سويف بالاسم ورقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الرابط اضغط هـنـا.

خطوات معرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 في محافظة بني سويف بالاسم ورقم الجلوس

ويتاح معرفة نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣ في بني سويف بالاسم ورقم الجلوس الدور الأول، عبر عدد من الخطوات التالية:

1- الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة وهو ما توفره «الوطن» للطلاب.

2- كتابة رقم جلوس الطالب.

3- الضغط على عرض النتيجة، وستظهر النتيجة مباشرة فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي.