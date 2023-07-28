القبض على شابين بحوزتهما أسلحة نارية ومخدرات في القاهرة ومطروح

ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة أحد الأشخاص حال استقلاله سيارة بدائرة القسم، وبحوزته بندقية خرطوش، وكارنيه باسمه منسوبًا لإحدى الجهات بالدولة «مزور».

وأقر المتهم بتحصله على الكارنيه المزور من أحد الأشخاص، محبوس على ذمة قضية تزوير، كما أقر بتحصله على السلاح الناري من آخر مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط، له معلومات جنائية.

وبتقنين الإجراءات، ضبط الأخير بدائرة قسم شرطة مطروح، وبمواجهته أيد ما جاء في أقوال المتهم الأول، وبتفتيش مسكنه عُثر على ماكينة كبس وتصنيع أقراص مخدرة، وعدد من الأقراص المخدرة، و4 عبوات تحتوى على بودرة وأقراص مطحونة- و4 كيلوجرامات بودرة تستخدم في تصنيع الأقراص المخدرة، و34 عبوة لعقاقير مختلفة الأنواع، ومجموعة من أدوات وخامات إعادة تصنيع الأقراص.

وبمواجهته اعترف المتهمون بإنشاء مصنع لتصنيع الأقراص المخدرة بقصد الاتجار بها في نطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح، واتخذت الإجراءات القانونية.