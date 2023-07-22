رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

حبس 36 متهما بحيازة أسلحة نارية ومخدرات في أسيوط

كتب:

محمد سيف
04:59 م | السبت 22 يوليو 2023
الأجهزة الأمنية تواصل حملاتها لضبط الأسلحة غير المرخصة

الأجهزة الأمنية تواصل حملاتها لضبط الأسلحة غير المرخصة

قررت النيابة العامة في أسيوط اليوم السبت، حبس 36 متهمًا لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة أسلحة نارية ومخدرات، وقررت النيابة العامة التحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى الأدلة الجنائية لفحصها وموافاة النيابة بما أسفرت عنه أعمال الفحص.

تفاصيل الحملة الأمنية بدائرة مركز أبنوب

كان قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، شن حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة أبنوب، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

* ضبط عدد (42) قطعة سلاح ناري عبارة عن (17 بندقية آلية –11 بندقية خرطوش – طبنجة – 13 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة (36 متهم، لعدد 22 منهم معلومات جنائية).

* ضبط عدد (6) قضايا «اتجار» في المواد المخدرة.

اقرأ المزيد:

ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وتحرير 1920 مخالفة متنوعة بكفر الشيخ

«الداخلية»: ضبط طرفي مشاجرة في مصر القديمة وبحوزتهم أسلحة نارية

إحالة عاطل للجنايات لحيازته أسلحة نارية بحلوان.. كان يعتزم استخدامها ضد عمه

تجديد حبس عاطل بتهمة حيازة أسلحة نارية في الجيزة
بقلم محمد سيف

صحفي - حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.