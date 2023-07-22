حبس 36 متهما بحيازة أسلحة نارية ومخدرات في أسيوط

قررت النيابة العامة في أسيوط اليوم السبت، حبس 36 متهمًا لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة أسلحة نارية ومخدرات، وقررت النيابة العامة التحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى الأدلة الجنائية لفحصها وموافاة النيابة بما أسفرت عنه أعمال الفحص.

تفاصيل الحملة الأمنية بدائرة مركز أبنوب

كان قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، شن حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة أبنوب، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

* ضبط عدد (42) قطعة سلاح ناري عبارة عن (17 بندقية آلية –11 بندقية خرطوش – طبنجة – 13 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة (36 متهم، لعدد 22 منهم معلومات جنائية).

* ضبط عدد (6) قضايا «اتجار» في المواد المخدرة.