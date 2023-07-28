رئيس موزمبيق يدعو إلى إنشاء صندوق مشترك لمكافحة الإرهاب

قال رئيس جمهورية موزمبيق فيليب نيوسي، إن موضوع القمة الروسية الأفريقية هو السلام والأمن والتنمية، موضحًا: «نؤيد بشكل ثابت مبادئ الأمن والسلام وهذا الأمر في غاية الأهمية للشعب الأفريقي».

وأضاف «نيوسي»، في كلمته ضمن فعاليات اليوم الثاني للقمة الروسية الأفريقية، التي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: «من المهم أن تكون الدول الافريقية أعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي، ويجب إنشاء صندوق مشترك لكل البلدان لمكافحة الإرهاب، وهذا الأمر في غاية الأهمية لضمان السلام واستقرار موزمبيق».

وتابع: «علينا خوض حوار سياسي على المستوى الدولي، وهكذا، فإننا نسعى إلى إجراء هذا الحوار سواء في داخل موزمبيق أو في الساحة الدولية».

وأكد أنه يجب استخدام رأس المال البشري لتنمية بلادنا، لكن التضخم الذي يواجهه موزمبيق لا يتيح إمكانية تطوير الاقتصاد الوطني، ولكنه يتخذ الإجراءات الممكنة لحلحلة، وفي هذا العام كان لبلاده مشكلات في المحصول الزراعي ولكن يتم العمل عليها وزيادة إنتاجية العمل.

وأوضح رئيس جمهورية موزمبيق، أن بلاده تعاني من مشكلات ذات صلة بالأكل والشراب وهجرة أهالي الريف والمدن والهجمات الإرهابية والتغيرات المناخية، داعيا إلى العمل على توسيع المبادرات التي توضع في إطار هذا المنتدى لتحسين آليات المساعدات والتعاون في مجالات أخرى مثل الاقتصاد الرقمي ومجال النقل وتطوير العلوم والتكنولوجيا وغيرها.