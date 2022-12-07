حكم بسجن نجل رئيس موزمبيق السابق لمدة 12 عاما بعد إدانته بتهم فساد

أدانت محكمة في موزمبيق، اليوم الأربعاء، نجل الرئيس السابق للبلاد، و10 آخرين، بتهم فساد تصل قيمتها إلي ملياري دولار، أدت إلى دخول البلاد في أزمة اقتصادية، وعاقبتهم المحكمة بالسجن لمدة 12 عاما، بحسب ما ذكرت وكالة «رويترز».

وبرأت المحكمة 8 من أصل 19 شخصا، من بينهم مسؤولون أمنيون، من بينهم، اثنان من كبار مسؤولي الاستخبارات، الذين كانوا يحاكمون بتهم مثل غسيل الأموال والرشوة والابتزاز.

وجرى الحكم على أرماندو ندامبي جويبوزا، نجل الرئيس السابق أرماندو غويبوزا، بالسجن 12 عامًا لدوره في القضية التي أدت إلى اختفاء مئات الملايين من الدولارات من القروض المدعومة من الحكومة، وحُكم على آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و12 عاما.