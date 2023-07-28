«مستقبل وطن» يوزع «شمسيات وكابات» على كبار السن بالشوارع لمواجهة موجة الحر

نظمت أمانة «العمل الجماهيري» لحزب مستقبل وطن بالقاهرة برئاسة النائب عمرو رشدي، فاعلية «صحتك تهمنا»، لدعم كبار السن وعمال النظافة والبائعة الجائلين في الشوارع، خاصة مع موجة الطقس الحار التي تشهدها البلاد.

فاعلية «صحتك تهمنا»

وقدم حزب مستقبل وطن من خلال فاعلية «صحتك تهمنا»، العديد من الخدمات لكبار السن والبائعة الجائلين في الشوارع، منها توزيع عدد من «الشمسيات الكبيرة والصغيرة وكابات الرأس»، على كبار السن، والسيدات، والباعة الجائلين، وعمال النظافة، والساعين على الرزق؛ لتخفيف حدة آثار الطقس الحار عليهم، وليستكملوا أعمالهم دون تأثر.

تفاصيل مبادرة حزب مستقبل وطن

ونشرت أمانة القاهرة بحزب مستقبل وطن، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، مقطع فيديو يظهر تفاصيل مبادرة «صحتك تهمنا»، وتوزيع الخدمات على كبار السن والباعة الجائلين في الشوارع.

أهداف فاعلية «صحتك تهمنا»

وأوضحت أمانة القاهرة أهداف مبادرة «صحتك تهمنا» بالتعليق على مقطع الفيديو قائلة، إن ذلك يأتي حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين من خطورة أشعة الشمس الضارة، وانطلاقا من دور الحزب في المشاركة المجتمعية.