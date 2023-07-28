مهرجان جرش يكرم الأمير أباظة ومسعد فودة وسامح الصريطي في دورته الـ37

أقام المركز الثقافي الملكي الأردني، احتفالية ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته السابعة والثلاثين، وذلك بحضور الدكتور نيفين الكيلاني وزير الثقافة والقاضي محمد وسام مرتضى وزير الثقافة اللبناني ووزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار.

تكريم رموز الفن

وقامت هيفاء النجار وزيرة الثقافة الأردنية، خلال الاحتفالية بتكريم مجموعة من رموز الفن في مصر والوطن العربي منهم المخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية ورئيس الاتحاد العام للفنانين العرب والناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ورئيس مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط والمنتج محسن جابر والفنان سامح الصريطي.

الدورة السابعة والثلاثين لمهرجان جرش

وتأتى الاحتفالية ضمن الدورة السابعة والثلاثين لمهرجان جرش للثقافة والذي يقام تحت شعار «ويستمر الفرح» كما كرمت الوزيرة الشاعر الأردني علي الفاعوري عن ديوانه «أهش بها علي ألمي» إذ سلمته جائزة الشاعر الأردني سليمان المشيني.