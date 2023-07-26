مروة ناجي تروج لحفلها في مهرجان جرش بالأردن: متحمسة للقاء كل الأحبة

روّجت المطربة مروة ناجي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لحفلها الغنائي المقرر إقامته في مهرجان جرش بالأردن.

ونشرت مروة ناجي البوستر الدعائي للحفل، وعلقت قائلة: «متحمسة جدا للقاء كل الأحبة بمهرجان جرش للثقافة والفنون، يوم الأحد، 30 يوليو 2023، بالمسرح الشمالي إن شاء الله».

أغنية «أبو الغضب»

وحققت مروة ناجي مؤخرا نجاحا كبيرا بأغنيتها الجديدة التي تحمل اسم «أبو الغضب»، وهي من كلمات محمود سليم، وألحان كريم أحمد، وتوزيع موسيقي حازم السعيد، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

وتقول كلمات الأغنية: «متعصب دايما ومقفل.. مانتش طايق كلمة لحد متنرفز على طول ومتنشن.. مالك كدة ليه قالبها بجد.. روق على حالك كده واهدى.. وأنت بتضحك شكلك أحلى دي الدنيا بسيطة أوي وسهلة.. مش مستاهله إننا نتشد.. أبو الغضب ليه الضحك عندك بالطلب.. من غير سبب قالب وشك من غير سبب ياخي تتحسد».