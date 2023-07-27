رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

تكريم محسن جابر في مهرجان جرش.. والمنتج: ملتقى لمحبي الفنون

كتب:

هبة أمين
01:47 م | الخميس 27 يوليو 2023
تكريم محسن جابر في مهرجان جرش

تكريم محسن جابر في مهرجان جرش

حصل المنتج الكبير محسن جابر، صباح اليوم، على تكريم خاص من قبل مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الــ 37، بالمركز الثقافى الملكي بدولة الأردن، تقديرًا لإنجازاته وتاريخه في مجال الموسيقى والغناء، وإسهاماته الكبيرة فى المجال الفنى والثقافى.

مهرجان جرش للثقافة والفنون بالأردن

ويقام مهرجان جرش تحت رعاية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك الأردن، وإشراف دكتور هيفاء النجار وزيرة الثقافة الأردنية ورئيسة اللجنة العليا للمهرجان، وأيمن سماوي رئيس المجلس الأعلى للمهرجان، وبحضور دكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والمستشار محمد القاضى وزير الثقافة اللبناني.

محسن جابر: مهرجان جرش ملتقى للثقافة

وعقب حصول المنتج محسن جابر على التكريم، عبر عن سعادته بتلقيه دعوة الحضور والتكريم، مضيفًا: مهرجان جرش للثقافة والفنون هو واحدًا من أعرق المهرجانات الفنية في الوطن العربي، ويعتبر ملتقى لمحبي الثقافة والفنون.

مصر ضيف شرف مهرجان جرش

وأشار محسن جابر في كلمته بمهرجان جرش، إلى أن اختيار مصر كأول ضيف شرف للمهرجان، يؤكد عمق العلاقات بين البلدين، خاصة في مجال الثقافة والإبداع.

اقرأ المزيد:

رئيس وزراء الأردن يطلق شعلة مهرجان جرش.. ومصر ضيف شرف

بدء حفل افتتاح مهرجان جرش على قناة الحياة بحضور وزيرة الثقافة

مروة ناجي تروج لحفلها في مهرجان جرش بالأردن: متحمسة للقاء كل الأحبة

مصر ضيف شرف لأول مرة.. شبكة تليفزيون الحياة تعرض حفل افتتاح مهرجان جرش اليوم

تفاصيل ختام فعاليات الدورة 37 من مهرجان جرش الأردني

افتتاح مهرجان «جرش» اليوم.. ومصر ضيف شرف الأردن لأول مرة
بقلم هبة أمين