تكريم محسن جابر في مهرجان جرش.. والمنتج: ملتقى لمحبي الفنون

حصل المنتج الكبير محسن جابر، صباح اليوم، على تكريم خاص من قبل مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الــ 37، بالمركز الثقافى الملكي بدولة الأردن، تقديرًا لإنجازاته وتاريخه في مجال الموسيقى والغناء، وإسهاماته الكبيرة فى المجال الفنى والثقافى.

مهرجان جرش للثقافة والفنون بالأردن

ويقام مهرجان جرش تحت رعاية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك الأردن، وإشراف دكتور هيفاء النجار وزيرة الثقافة الأردنية ورئيسة اللجنة العليا للمهرجان، وأيمن سماوي رئيس المجلس الأعلى للمهرجان، وبحضور دكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والمستشار محمد القاضى وزير الثقافة اللبناني.

محسن جابر: مهرجان جرش ملتقى للثقافة

وعقب حصول المنتج محسن جابر على التكريم، عبر عن سعادته بتلقيه دعوة الحضور والتكريم، مضيفًا: مهرجان جرش للثقافة والفنون هو واحدًا من أعرق المهرجانات الفنية في الوطن العربي، ويعتبر ملتقى لمحبي الثقافة والفنون.

مصر ضيف شرف مهرجان جرش

وأشار محسن جابر في كلمته بمهرجان جرش، إلى أن اختيار مصر كأول ضيف شرف للمهرجان، يؤكد عمق العلاقات بين البلدين، خاصة في مجال الثقافة والإبداع.