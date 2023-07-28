قافلة طبية في مركز شباب خليج بحري بكفر الشيخ للكشف على المواطنين في 8 تخصصات

استقبل مركز شباب خليج بحري بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، قافلة طبية بإشراف مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بالقرية في تخصصات «الرمد، الباطنة، الجلدية، العظام، الأطفال، الأنف والأذن والحنجرة، التحاليل»، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

8 مراكز شباب منوطة باستقبال القوافل الطبية

ومن جانبه، أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ هناك 8 مراكز شباب منوطة باستقبال القوافل الطبية لهذا البرتوكول، وهي مراكز شباب «منية المرشد، خليج بحري، الطايفة، الكوم الطويل، ميت الديبة، بلطيم، سنديون، أبو بدوي»، مضيفا أنّ مراكز الشباب تستقبل أيضاً الحملات الطبية لمبادرة «100 مليون صحة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتهدف إلى تكثيف جهود الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى استعداد مراكز الشباب لاستقبال المواطنين والقوافل الطبية في إطار تفعيل دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية.

القافلة الطبية بمركز شباب خليج بحري

وتأتي تلك الفعاليات بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وصبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، القافلة الطبية بمركز شباب خليج بحري متابعة محمود مناع، مدير إدارة شباب مطوبس، وفريق عمل مركز الشباب.