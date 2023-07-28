قافلة طبية مجانية للكشف على العاملين بالكهرباء وأسرهم في الإسماعيلية

تواصل شركة الخدمات الطبية بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنظيم القوافل الطبية المجانية على مستوى الجمهورية منذ بداية العام الحالي 2023، وتضم التخصصات الطبية كافة، ويتم فيها الاستعانة بأطباء ذوي كفاءة عالية وخبرة، لخدمة العاملين بجميع قطاعات الكهرباء بالمحافظات وأسرهم وجموع المواطنين.

مواعد تنظيم القافلة بمحافظة الاسماعيلية

وأعلنت شركة الخدمات الطبية تحت رعاية الدكتور محمد اسماعيل سليم رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب عن تنظيم قافلة طبية بمحافظة الاسماعيلية الأحد المقبل الموافق 30 من شهر يوليو الجاري 2023 وحتي يوم الأربعاء الموافق 2 من شهر أغسطس المقبل بالتعاون مع كلا من شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء برئاسة المهندس محمد أبو سنة، وشركة القناه لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس سامى أبو وردة، والتي يقوم بالكشف فيها أساتذة واستشاريين من مستشفى السلام الدولي ومستشفى دار الفؤاد ومركز العيون الدولي ومستشفى كهرباء الاسماعيلية بالاشتراك مع مركز الايمان للأشعة ومعمل البرج ومعمل مكة.

القافلة ستقوم بالكشف على العاملين بالكهرباء واسرهم

وأشارت شركة الخدمات الطبية في بيان إلى أن القافلة الطبية ستقوم بالكشف على العاملين بالكهرباء وأسرهم والمواطنين من أبناء مدينة الاسماعيلية والمقامة بمستشفى مجمع الزهراء الطبي بالإسماعيلية بإشراف الدكتورة غادة احمد ماهر رئيس قطاع الجيزة الطبي والدكتور نزيه أحمد رفعت رئيس قطاع الإسماعيلية الطبي والدكتور أشرف حسن حسين مدير عام الخدمات الطبية.