رئيس المجلس الرئاسي الليبي: القمة الروسية الأفريقية تؤكد على عمق العلاقات

قال محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، إن القمة الروسية الأفريقية فرصة للتأكيد على عمق العلاقات بين الاتحادين وتعزيز الإرادة الأفريقية الجماعية والقطرية في متابعة تنفيذ ما اتفق عليه في القمة الأولى المنعقدة في سوتشي في 2019 التي شهدت إطلاق الشراكة الاستراتيجية على أسس المصالح المشتركة لشعوبنا والإنسانية.

وأضاف «المنفي»، خلال كلمته في فعاليات اليوم الثاني للقمة الروسية الأفريقية، وتعرضها قناة القاهرة الإخبارية، أننا على مسافة من نهاية العشرية الأولى 2013 – 2023 لأجندة إفريقيا 2063 التي تضمنت تحديد أولوياتها ورسم الاستراتيجيات والسياسات التي ترتكز على تعزيز أفريقيا لقدراتها الذاتية ومساهمة أبنائها لتحقيق الغاية القصوى لأجندة 2063 في النمو والرخاء.

وتابع: «خلق شراكات استراتيجية جادة ومتوازنة وعادلة مثل شراكتنا مع الاتحاد الروسي ستعزز قدرات القارة على إنجاز مستهدفات الأجندة القارية، ومن خلال نقل التكنولوجيا والتعاون العلمي المشترك في مجال الطاقة البديلة والاقتصاد الأخضر والرقمي وتوفير خطوط تمويل تحتاجها أفريقيا ومواردها الذاتية لتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة فيها».

وأكد أن نمو أفريقيا القارة الغنية بالموارد والثروات الطبيعية سينعكس إيجابا على الاقتصاد العالمي واقتصاديات الدول الأخرى ما يستوجب من شركائنا تغيير أنماط التعاون السائد، بحيث تحل الشراكة محل التبعية والتوازن محل الاختلال.