رئيس زيمبابوي: روسيا ساعدتنا على تفادي عقوبات دولية في عام 2018

قال رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا، إن مساهمات روسيا الاتحادية للدول الأفريقية من أيام الاتحاد السوفيتي منذ فترة النضال ضد الاستعمار كبيرة جدا، موجها الشكر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على حسن الترحيب وكرم الاستضافة في مدينة بطرسبرج التي تستضيف فعاليات القمة الروسية الأفريقية الثانية.

الشعب الروسي وقف بجانب الشعوب الأفريقية

وأضاف في كلمته ضمن فعاليات اليوم الثاني للقمة الروسية الأفريقية، التي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»: أن الشعب الروسي وقف بجانب الشعوب الأفريقية، وتقدم بالدعم الفني والعسكري للكثير من الدول الأفريقية عندما كانت تناضل من أجل التحرر من الأستعمار فهذا الدعم تبقي في قلوبنا حتي بعد ما حصلنا علي الأستقرار، ونحن دائما نتذكر موقف روسيا الاتحادية والصين في عام 2018 عندما تدخلت لحسم الأمر واستخدمت حق الفيتو التي مكنا من التفادي من فرض علينا العقوبات بموجب قرارات مجلس الأمن.

وتابع رئيس زيمبابوي، أن التنمية المستدامة الاقتصادية علي المستوي الأقليمي والدولي تتباطئ وتتأخر وظهور بوادر الإرهاب الدولي الذي يهدد الأمن والسلم العالمي، ونحن نتبع في زمبماوي فلسفة أن البلد تبني وتُشيد بشعب تابع لها، فأن النهج متعدد النواحي وتقوية المؤسسات المعني وأنشاء شركات جديدة لها مغزي جديد للنظام العالمي متعدد الأقطاب.