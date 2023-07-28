أصغر رئيسة قسم بكلية فنون مصرية تشارك في مؤتمر علمي دولي بماليزيا

ألقت الدكتورة سارة عبدربه رئيس قسم النحت المعماري والترميم بكلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها محاضرة بعنوان «الفن والتكنولوجيا الرقمية والاستدامة»، خلال مشاركتها في المؤتمر العلمي الدولي للمستقبل الرقمي 2023 بجامعة الوسائط المتعدده بماليزيا «MMU» في الفترة من 26 – 28 يوليو.

واختارت جامعة الوسائط المتعددة الدكتورة «سارة» كمتحدث رئيسي لـ 6 جلسات بالقاعة الرئيسية لتشارك أونلاين للتحدث في مجال الفنون والتكنولوجيا الرقمية والاستدامة.

أهمية دور الفنون في تحقيق الاستدامة في المجتمعات

أكدت «عبد ربه» الأستاذ بكلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها في كلمتها بالمؤتمر على أهمية دور الفنون في تحقيق الاستدامة بالمجتمعات والتحديات المستقبلية لمواجهة مشكلة تغير المناخ من خلال دمج التكنولوجيا الرقمية في جميع المجالات وبالأخص الفنون وقامت رئيس قسم النحت المعماري بعرض بعض نتائج مشروعاتها البحثية التي كانت قد منحت عليها جوائز بحثية دولية من دول ومؤسسات دولية مختلفة خلال كلمتها في المؤتمر.

قائمة نساء ملهمات

كما عرضت تجربتها الفنية كأصغر رئيسة قسم في كليات الفنون بمصر وتم اختيارها ضمن قائمة نساء ملهمات من قبل المجلس القومي للمراة وحققت نجاحا واسعا على مستوى دولي من خلال أبحاثها المؤثرة في مجال الفنون.

وعقدت جامعة الوسائط المتعددة المؤتمر العلمي الدولي للعقود الرقمية والمتعلق بالمستقبل الرقمي باتباع «خطة التنمية المستدامة لعام 2030»، والذي شمل عدة مؤتمرات فرعية تحت المؤتمر الرئيسي، وهي «الهندسة والاتصال واللغة والتعليم» و«العلوم الاجتماعية» و«الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والحوسبة الذكية» و«القانون والرقمنة» و«إدارة التكنولوجيا والابتكار» و«الوسائط المتعددة الإبداعية».

وتعد جامعة الوسائط المتعددة أقدم وأول جامعة بحثية على الإطلاق في ماليزيا تركز في تخصصات التكنولوجيا والوسائط المتعددة، وتستضيف عشر كليات ومعهد للدراسات العليا.