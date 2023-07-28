تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الجمعة انتظاماً في حركة وصول ومغادرة السفن وكذلك نشاطاً في حركة تداول البضائع.

تداول 15 ألف طن

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة، وجرى تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و848 شاحنة و211 سيارة.

وذكر بيان هيئة موانئ البحر الأحمر، أن حركة الواردات سجلت 6200 طن بضائع، و498 شاحنة و177 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8800 طن بضائع، 350 شاحنة 34 سيارة.

حركة مينائي سفاجا ونويبع

فيما يستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينتين «القاهرة وأمل»، بينما تغادر السفينتين الحرية 2 وبوسيدون أكسبريس قيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى «القاهرة»، و«الحرية2» و«بوسيدون إكسبريس»، وغادرت السفينتين القاهرة وأمل، بينما شهد ميناء نويبع تداول 3700 طن بضائع و291 شاحنة من خلال رحلات مكوكية وصول وسفر لثلاث سفن وهى بريدج، سينا وآيلة.