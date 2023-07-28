أرخص 5 سيارات في السوق المصرية.. بينها فئتان ضمن مبادرة الإحلال

تعد السيارات المستعملة من أكثر الأشياء التي يبحث عنها المهتمون بشراء سيارة بسعر قليل يناسب ميزانيتهم، كما يفضل البعض، من حديثي القيادة، شراء السيارات المستعملة حتى يمكن التعلم عليها لتفادي حدوث أضرار وتلف بالسيارة الجديدة.

وهناك عدد من السيارات المستعملة، التي يمكن شراؤها بأسعار أرخص من غيرها، كما تتيح مبادرة إحلال السيارات توفير أرخص سيارات جديدة موجودة في السوق المصرية، ونوضح من خلال هذا التقرير أسعار أرخص 5 سيارات جديدة ومستعملة في السوق المصرية، التي جاءت كالتالي:

أرخص سيارات جديدة في مبادرة إحلال السيارات

1- سيارة BYD f3 Gli Mt: يصل سعر سيارة BYD f3 Gli Mt في مبادرة إحلال السيارات، التي تعد أرخص السيارات المتاحة في المبادرة إلى 381 ألف جنيه.

2- سيارة BYD f3 GlXi AT: يصل سعر سيارة BYD f3 GlXi AT في مبادرة إحلال السيارات إلى 431 ألف جنيه.

أرخص سيارات مستعملة في السوق المصرية

وتختلف أسعار السيارات في سوق السيارات المستعمل، وجاءت أرخص الأسعار وفق ما تم إعلانه من السوق عبر الإنترنت، كالتالي:

1- سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1997

يتراوح سعر سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل عام 1997 بين 116 ألف و 139 ألف جنيه، ويتم تحديد السعر وفق حالة السيارة والمسافة التي تم قيادة السيارة بها.

2- سيارة دايو موديل 2000

وتعد سيارة دايو لانوس موديل 2000 من أبرز السيارات المستعملة بأسعار رخيصة، التي يمكن الحصول عليها في سوق السيارات المستعملة، ويتراوح سهر السيارة بين 117 ألف جنيه و131 ألف جنيه.

3- سيارة دايو موديل 2001

يلجأ كثير من الراغبين في شراء سيارة مستعملة بأرخص الأسعار إلى شراء تلك السيارة، نظرا لما تتمتع به من مميزات عن غيرها، ويتراوح سعرها بين 117 ألف و128 ألف جنيه، ويتم تحديد سعر السيارة وفق حالتها عند بيعها، والمسافات التي تم قيادة السيارة بها.