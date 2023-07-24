إحالة ميكانيكي للجنايات بتهمة سرقة قطع غيار سيارات في بولاق أبو العلا

أمر المحامي العام لنيابات شمال القاهرة الكلية، بإحالة ميكانيكي لمحكمة الجنايات، لاتهامه بسرقة قطع غيار السيارات بأسلوب الفك بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، مع استمرار حبسه لتحديد جلسة محاكمته.

قيادة دراجة نارية بدون لوحات معدنية

وضبطت مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا ميكانيكي، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة بني سويف، حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وبحوزته قطع غيار سيارة و«مفتاح إنجليزي»، حيث اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة قطع غيار السيارات بأسلوب الفك، باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته.

ارتكاب 4 وقائع سرقة

وأقر المتهم بارتكابه 4 وقائع بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المُستولى عليها بمكان إخفائها.

وأثناء التحقيقات حول الواقعة استدعت جهات التحقيقات المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.