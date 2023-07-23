نشوب حريق في 3 محلات بشبرا الخيمة.. والدفع بـ3 سيارات إطفاء

نجح رجال الحماية المدنية بالقليوبية، في السيطرة على حريق نشب بـ3 محلات بسوق بالقرب من ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة دون وقوع إصابات.

اندلاع حريق بـ3 محلات

تفاصيل الحريق بدأت بتلقي قسم شرطة أول شبرالخيمة بالقليوبية، بلاغا بوجود حريق بـ 3 محلات لبيع إكسسورات الهواتف المحمولة، بالقرب من شارع ناصر من ميدان المؤسسة بشبرالخيمة، وعلى الفور تم إبلاغ الحماية المدنية، والدفع بـ 3 سيارات للسيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بالأرواح.

انتداب الأدلة الجنائية لفحص الحريق

وبانتقال جهات التحقيق، أمرت النيابة العامة بشبرالخيمة، بانتداب الأدلة الجنائية لفحص الحريق، لتحديد السبب وراء اندلاع هذا الحريق، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها.