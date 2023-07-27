مواعيد سيارات المياه المتنقلة لخدمة العملاء في الشرقية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الشرقية، تقديم خدمة العملاء من خلال سياراتها المتنقلة للمواطنين، في الفترة من اليوم الخميس الموافق 27 يوليو الجاري، إلى يوم الاثنين الموافق 31 من الشهر ذاته، من الساعة 8 صباحا وحتى الثانية عصرا.

مواعيد سيارة خدمة العملاء بالقطاعات التابعة للشركة

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الشرقية، عبر منشور بصفحتها الرسمية على فيس بوك، مواعيد وأماكن سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالمراكز والقرى والقطاعات الواقعة بنطاق عملها، كما يلي.

- مواعيد سيارة خدمة العملاء بنطاق قطاع مركز الزقازيق بقرية السبكي يوم الإثنين وبقرية بهنباي من الثلاثاء إلى الخميس.

- مواعيد سيارة خدمة العملاء بنطاق قطاع مركز ديرب نجم بقرية العصايد من الإثنين إلى الخميس.

- مواعيد سيارة خدمة العملاء بمركز الحسينية بقرية سماكين الغرب من يوم الإثنين إلى الخميس.

تقديم الخدمة لكبار السن والعملاء ممن يصعب عليهم الحضور للمراكز

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنّ سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، إضافة لتقديم الخدمة لكبار السن والعملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقلة للمواطنين

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، عن أنّ سيارات خدمة العملاء المتنقلة، تقدم خدماتها المختلفة للمواطنين «التعاقد على إدخال العدادات – شحن الكروت مسبوقة الدفع – سداد الفواتير – الاستعلام عن الفواتير – تقديم شكاوى».