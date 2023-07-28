حالة تفقد الأم فيها حضانتها على الطفل وفقا للقانون.. إليك التفاصيل

في فترة الطلاق يكون هناك عدد من الالتزمات على كل من الطرفين ينظمها القانون، من ضمنها مسألة الحضانة على الأطفال، وهي واحدة من الأمور التي وضع لها القانون عددا من الضوابط التي تنظمها ليكون الحاضن على الطفل بعد الطلاق مستحق لذلك.

الحضانة على الأطفال

وفي هذا السياق، قالت دينا المقدم الخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن هناك خطأ قد ترتكبه الأم يكون سببا في أن تخسر حضانتها على الطفل، وهي أن تمنع الأب من رؤية الطفل في موعد الزيارة المحدد، موضحة: «منع رؤية الطفل في موعد الزيارة يعتبر جريمة ويعرض الفاعل لعقوبات».

وأوضحت المقدم، أنه في حال منع الأم الحاضنة على الأطفال، والدهم من رؤيتهم في موعد الزيارة، لمدة 3 مرات، في هذه الحالة على الزوج أن يثبت ذلك ويقيم دعوة من أجل إسقاط حقها بالحضانة، لافتة إلى أنه ورد في المادة رقم 163 من القانون المدني، إذا كان منع الزيارة سبب أي نوع من أنواع الضرر للزوج، يلزمها القانون بالتعويض.

رفع الحضانة وطلب تعويض

وأوضحت المقدم أن الأضرار المقصود في القانون هي أن يكون ضرر مادي أصابه في الجسد أو المال، أو كان ضررا أدبيا، أي أصابه في الشعور أو العاطفة، بالتالي يحق للزوج في هذه الحالات أن يرفع دعوى أخرى لطلب تعويض، مشيرة إلى أنه وفقا للقانون، فللأب الحق في رؤية أبنائه في مواعيد الزيارة المحددة، وفي حالة الإخلال بذلك يحق له رفع الحضانة عنها وطلب التعويض المناسب له.