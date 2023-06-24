نقيب مأذوني الإسكندرية: 50% من حالات الطلاق بسبب السوشيال ميديا 

قال سامي شلبي، نقيب المأذونيين بالإسكندرية، إن نسب الطلاق زادت خلال الفترة الأخيرة بسبب السوشيال ميديا، لافتًا إلى أن 50% من حالات الطلاق في الوقت الراهن تكون بسبب مواقع التواصل الاجتماعي.

زيادة كبيرة في أعداد المطلقات أو التطليق الوهمي

وأضاف «شلبي» في كلمته خلال ندوة أقيمت بمعسكر للمحامين وذوي الاحتياجات الخاصة بالإسكندرية وأدارها مايكل يوحنا استشاري التنوع الاجتماعي والتدريب، أن هناك زيادة كبيرة في أعداد المطلقات أو التطليق الوهمي، كما نطلق عليه لأجل الحصول على معاش الوالد أو تكافل وكرامة.

معنى التطليق الوهمي

وأوضح أن التطليق الوهمي يكون طلاقا رسميا لدى المأذون ثم بعد الحصول على المبتغي يكون هناك زواج عرفي خارج الإطار الرسمي لكنه زواج شرعي ومعترف به أيضا، ومن وجهة نظري إذا وقع الطلاق من القاضي الشرعي أقام الطلاق فهو سليم.