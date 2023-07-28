يترقب الطلاب والطالبات الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة الشرقية، توقعات تنسيق كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالزقازيق بنين، لتقديمهم أوراقهم والالتحاق بالكلية لاستكمال دراستهم الجامعية، والحصول على الشهادة والالتحاق بسوق العمل في مجال تخصصهم بعد تخرجهم من الكلية.

توقعات تنسيق كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالزقازيق بنين

ويتوقع أن يكون تنسيق كلية أصول الدين والدعوة الزقازيق بنين بالقرب من تقديرات تنسيق الكلية العام الماضي 2021 - 2022، وكانت التنسيق تخصص عام انتظام 317 درجة 50.32% عدد المقبولين 335 طالب.

عنوان كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالزقازيق بنين

وتقع كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالزقازيق بنين، داخل مبنى جامعة الأزهر بالقرب من جامعة الزقازيق ومقر قوات الأمن، ويسهل الوصول إليها من داخل مدينة الزقازيق باستخدام سرفيس بأجرة 2 جنيه.

مصروفات كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالزقازيق بنين

يتوقع ألا تزيد مصروفات كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالزقازيق بنين، عن العام الماضي كثيرا، حيث حددت جامعة الأزهر المصروفات الدراسية المقررة على طلاب الانتظام مستجد بـ 570.5 جنيه، وانتساب 770.5 جنيه، سنوات سابقة 770.5 جنيه.

الجدير بالذكر أن كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق تلتزم بتخريج طالب متميز في العلوم الإسلامية والدعوية «العقيدة - التفسير - الحديث - الدعوة»، قادر على التنافس في سوق العمل، وإعداد كوادر مؤهلة في المهارات البحثية تسهم في خدمة المجتمع في إطار من القيم المجتمعية «التسامح والوسطية و الاعتدال».