تعرف على تنسيق كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين»

تزايدت التساؤلات حول تنسيق كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين»، منذ إعلان الجامعة، أمس نتيجة التنسيق لطلاب الثانوية الأزهرية الناجحين في المرحلتين الاولى والثانية، وتراوحت الحدود الدنيا للقبول بهذه الكلية بين الشعب المختلفة لطلاب الثانوية الازهرية، سواء كانت الشعبة العلمية أو الشعبة الأدبية او الشعبة الإسلامية.

تنسيق كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالقاهرة بنين

ويختلف تنسيق كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالقاهرة بنين لطلاب الثانوية العلمية بحسب نظام الدراسة في الكلية، سواء كان نظام الانتساب أو انتظام، فنظام الانتظام يقبل من 377 درجة كحد أدنى، أما عن الدراسة في الكلية بنظام الانتساب، فيبدأ من 335 درجة كحد أدني للقبول بالكلية.

وعن نتيجة تنسيق كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالقاهرة بنين للطلاب الدارسين بالشعبة الأدبية في الثانوية الأزهرية، فتبدا من 371 درجة للطالب الذي سيدرس في الكلية بنظام الانتظام، أما عن الدراسة في الكلية بنظام الانتساب، فجاءت نتيجة تنسيق كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالقاهرة بنين، 394 درجة كحد أدنى للقبول بالكلية.

تنسيق كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالقاهرة

أما عن طلاب الشعبة الإسلامية، فلابد أن يحصل الطالب على 591 درجة كحد أدنى للقبول في الكلية، وبالحديث عن طلاب الشعبة الإسلامية في الثانوية الأزهرية، يجدر الإشارة إلى أن تنسيق كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالقاهرة بنين جاء يوضح عدم إتاحة فرصة الدراسة بنظام الانتساب لطلاب هذه الشعبة بالكلية، واقتصر التحاقهم بالكلية على أن يدرسوا بنظام الانتظام فقط.

الجدير بالذكر، أنه تم الإعلان أمس، الثلاثاء عن نتيجة تنسيق جامعة الأزهر لطلاب الثانوية الأزهرية بشعبها المختلفة، في مؤتمر صحفي، وتسنى لكل طالب معرفة الكلية التي سيدرس فيها، وبدأ العديد منهم في تجهيز أوراق الالتحاق بالكلية التي تمكن من الالتحاق بها.