تنسيق كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بطنطا «بنين».. 315 درجة للانتساب

أعلن الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة ‏الأزهر، اليوم، نتيجة التنسيق الخاصة بكليات الجامعة لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية 2022، وتضمن الإعلان كلية أصول الدين والدعوة بطنطا بنين، التي تم إنشائها عام 1976، وتمنح الطالب درجة الليسانس.

تنسيق كلية أصول الدين جامعة الأزهر بطنطا

كلية أصول الدين والدعوة بطنطا تخصص عام، تتيح الالتحاق بها للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية 2022، من القسم العلمي، أو الأدبي، أو الإسلامي، وجاءت درجات الحد الأدنى للتنسيق كالآتي «العلمي انتظام 336 درجة، و325 درجة انتساب، أدبي انتظام 315 درجة، 315 درجة انتساب، إسلامي انتظام 526 درجة».

كلية أصول الدين والدعوة بطنطا، بها عِدة أقسام «العقيدة والفلسفة، التفسير وعلوم القرآن، الدعوة والثقافة الإسلامية، الحديث وعلومه»، والدرجات العلمية التي تمنحها هي: «الدبلومة، الماجستير، الدكتوراه»، وعدد سنوات الدراسة بها 4 سنوات.

فرص عمل للخريجين

تتيح الكلية للخريجين، العمل وعاظ ودعاة تابعين للأزهر والأوقاف، وأئمة وخطباء أيضًا، كما يمكنهم العمل بالتدريس في المواد الشرعية بالمعاهد الأزهرية، بعد حصولهم علي دبلوم تربوي من إحدى كليات التربية، وفقاً للقانون.