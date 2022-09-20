تنسيق كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنصورة بنين بالدرجات
كتب:
صالح رمضان
08:00 م | الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
إعلان تنسيق كليات جامعة الأزهر 2022
ظهرت نتيجة تنسيق كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنصورة بنين بمحافظة الدقهلية اليوم، ضمن تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية 2022، وهي واحدة من أقدم كليات المنصورة وعمرها 44 عاما، حيث تأسست عام 1978 وافتتحها الشيخ عبد الحليم محمود، شيخ الأزهر الأسبق، وتقع خلف إدارة مرور الدقهلية بمدينة المنصورة.
وبحسب بيان جامعة الأزهر، فإن نتيجة تنسيق كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنصورة بنين تخصص عام جاءت بمجموع درجات القسم العلمي انتظام 335 درجة، وللقسم العلمي انتساب 360 درجة، والقسم الأدبي انتظام 315 درجة، والأدبي انتساب 315 درجة، والإسلامي 448 درجة.
ويوجد في كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنصورة 4 أقسام علمية، هي قسم التفسير وعلوم القرآن، وقسم العقيدة والفلسفة، وقسم الحديث الشريف وعلومه، وقسم الدعوة والثقافة الإسلامية.
شروط الالتحاق بكلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنصورة بنين
وتشترط كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنصورة بنين للالتحاق بها حصول الطالب على الثانوية الأزهرية (علمي - أدبي)، وترشيح مكتب تنسيق القبول بالجامعـة للالتحاق بالكلية، وحصول الطالب على الحد الأدنى من الدرجات التي أعلنها مكتب التنسيق.
الأوراق المطلوبة لإتمام التسجيل بكلية أصول الدين والدعوة
- أصل الشهادة الثانوية الأزهرية - صورتان منها.
- أصل شهادة ميلاد الطالب + صورتان منها.
- 6 صور شخصية مقاس 4 × 6.
- إيصال دفع المصروفات الدراسية المقررة.
- صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب.
- بطاقة1 جند + نموذج2 جند لتأجيل التجنيد.