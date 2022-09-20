تنسيق كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنصورة بنين بالدرجات‏

ظهرت نتيجة تنسيق كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنصورة بنين‏ بمحافظة الدقهلية اليوم، ‏ضمن تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية 2022، وهي واحدة من أقدم كليات المنصورة وعمرها 44 ‏عاما، حيث تأسست عام 1978 وافتتحها الشيخ عبد الحليم محمود، شيخ الأزهر ‏الأسبق، وتقع خلف إدارة مرور الدقهلية ‏بمدينة المنصورة‎.‎

وبحسب بيان جامعة الأزهر، فإن نتيجة تنسيق كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنصورة ‏‏بنين‏ تخصص عام جاءت بمجموع درجات القسم العلمي انتظام 335 درجة، وللقسم العلمي انتساب 360 ‏درجة، ‏والقسم الأدبي انتظام 315 درجة، والأدبي انتساب 315 ‏درجة، والإسلامي 448 درجة.‏

‏ويوجد في كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنصورة 4 أقسام علمية، هي قسم التفسير وعلوم ‏القرآن، وقسم العقيدة والفلسفة، وقسم الحديث الشريف وعلومه، وقسم الدعوة والثقافة الإسلامية.‏

شروط الالتحاق بكلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنصورة بنين‏

وتشترط كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنصورة بنين‏ للالتحاق بها حصول الطالب على ‏الثانوية الأزهرية (علمي - أدبي)، وترشيح مكتب تنسيق القبول بالجامعـة للالتحاق بالكلية، وحصول ‏الطالب على الحد الأدنى من الدرجات التي أعلنها مكتب التنسيق‎.‎

الأوراق المطلوبة لإتمام التسجيل بكلية أصول الدين والدعوة ‏

- أصل الشهادة الثانوية الأزهرية - صورتان منها‎.‎

- أصل شهادة ميلاد الطالب + صورتان منها‎.‎

- 6 صور شخصية مقاس 4 × 6‏‎.‎

- إيصال دفع المصروفات الدراسية المقررة‎.‎

- صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب‎.‎

- بطاقة1 جند + نموذج2 جند لتأجيل التجنيد.‏