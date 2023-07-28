استعدوا لتفاقم موجة الحر.. ماذا قالت الأرصاد العالمية عن طقس أغسطس؟

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إن موجة الحر الشديدة في جزء كبير من العالم، قد تستمر حتى شهر أغسطس المقبل، بعدما شهد شهر يوليو الجاري تسجيل أعلى درجات حرارة على الإطلاق، أدت إلى نشوب حرائق الغابات، وإحداث إصابات ووفيات بين البشر.

ماذا قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عن طقس اغسطس؟

وأشارت المنظمة، خلال الساعات القليلة الماضية، إلى أن درجات الحرارة قد تتجاوز الـ 45 درجة مئوية خلال شهر أغسطس المقبل في أمريكا الشمالية ودول أسيا وشمال أفريقيا والبحر المتوسط مع تفاقم موجة الحر الشديدة.

وتوقع جون نيرن، أحد مستشاري المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة في نصف الشمالي من كوكب الأرض خلال شهر أغسطس، داعيا الجميع الى الاستعداد لمواجهة موجات الحر الشديدة، حسبما ذكرت وكالة أنباء «رويترز».

وقال «نيرن»، إن تغير المناخ الذي يشهده العالم يعني زيادة تواتر حدوث وتكرار موجات الحر القياسية خلال المواسم، معربا عن أن تقليص استخدام الوقود الأحفوري، سيحد تأثير تغير المناخ الذي قد نشهده حاليا.

ارتفاع درجات الحرارة خلال شهر أغسطس

يذكر أن مناطق جنوب أوروبا وأمريكا والصين واليونان شهدوا خلال الأيام الماضية موجة حارة شديدة خلال ذروة موسم السياحة الصيفي، مما أجبر السلطات على إصدار تحذيرات عدة للمواطنين من تزايد احتمالات التعرض لمشاكل صحية قد تؤدي للوفاة، حيث أن التغير المناخي العالمي في درجات الحرارة تسببت في اضطراب حياة ملايين من البشر.

ومن جهة أخرى، تتجه دول العالم، تحديدا دول اعضاء الاتحاد الأوروبي، الذي يبلغ عددهم 27 دولة، لإيجاد حل من خلال محادثات الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في العام الجاري، في محاولة للتخلص من استهلاك الوقود الأحفوري الذي يسبب تغير المناخ.