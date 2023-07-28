الأرصاد السعودية تحذر من ارتفاع شديد في درجات الحرارة وأمطار رعدية

حذرت الأرصاد السعودية، من اضطرابات حالة الطقس اليوم الجمعة، إذ تشهد بعض المناطق ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة، فيما تتعرض مناطق أخرى لسحب رعدية ممطرة، مع زيادة سرعة الرياح المحملة بالأتربة والغبار، التي تحد من الرؤية الأفقية خلال الساعات المبكرة من الصباح.

وفيما يلي، تعرض «الوطن» تحذيرات الأرصاد السعودية من ارتفاع درجات الحرارة على بعض المناطق، فيما تعاني بعض المناطق الأخرى.

الأرصاد السعودية تحذر من ارتفاع درجات الحرارة

وبحسب البيان الرسمي، الصادر عن المركز الوطني للأرصاد، فإن بعض المناطق بالمملكة تشهد طقسا يتراوح ما بين حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية، الرياض والقصيم.

وتعاني المنطقة الشرقية والرياض والقصيم، من زيادة نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من الرؤية الأفقية على الطرق الواصلة ما بين مكة المكرمة وجازان.

بينما في مناطق أخرى، مثل مرتفعات جازان، وعسير، ومنطقة نجران (شرورة) وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي)، تكون حالة الطقس ممطرة، إذ تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وجاءت درجات الحرارة بالسعودية اليوم الجمعة 10 من محرم 1445، الذي يوافق 28 يوليو 2023 على المدن السعودية كالآتي:

مكة: 47- 34

المدينة المنورة: 45- 31

الرياض: 46- 29

جدة: 45- 31

الدمام: 46- 29

أبها: 34- 20

تبوك: 41- 28

بريدة: 46- 30

حائل: 42- 26

الباحة: 32- 21

عرعر: 43- 28

سكاكا: 43- 27

جازان: 39- 33

نجران: 41- 27

الخرج: 47- 31

المجمعة: 44 28

وادي الدواسر: 46- 29

الدوادمي: 44- 28

شرورة: 45- 28