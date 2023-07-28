توني ماهر يعلن استقبال مولودته الجديدة «نور».. ونجوم الفن يهنئونه (صورة)

أعلن الفنان توني ماهر، استقباله لمولودته الجديدة «نور»، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

توني ماهر يكشف عن اسم ابنته

ونشر توني ماهر، صورة تجمعه بمولودته، وعلق عليها: «وَقَالَ اللهُ: «لِيَكُنْ نُورٌ»، فَكَانَ نُورٌ. نور توني ماهر وصلت بالسلامة».

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني، على تهنئة توني ماهر، إذ كتبت إيمان العاصي: «مشاء الله»، بينما قال محمود عبد المغني: «حبيبي يا توووني يابو نورمبروووك»، أما عصام السقا فكتب: «ألف مليون مبروك يا حبيبي ربنا يبارك يارب».

بينما كتب المخرج خالد جلال: «تتربى ف عزك يا حبيبي ألف مبروك»، وعلق محمود الليثي: «ألف مبروك يا أبو نور»، وقال المخرج محمد سلامة: «بسم الله مشاء الله ربنا يبارك ويتربى في عزك».