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توني ماهر يعلن استقبال مولودته الجديدة «نور».. ونجوم الفن يهنئونه (صورة)

كتب:

أحمد عبد الرحمن
06:37 م | الجمعة 28 يوليو 2023
توني ماهر

توني ماهر

أعلن الفنان توني ماهر، استقباله لمولودته الجديدة «نور»، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ونشر توني ماهر، صورة تجمعه بمولودته، وعلق عليها: «وَقَالَ اللهُ: «لِيَكُنْ نُورٌ»، فَكَانَ نُورٌ. نور توني ماهر وصلت بالسلامة».

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني، على تهنئة توني ماهر، إذ كتبت إيمان العاصي: «مشاء الله»، بينما قال محمود عبد المغني: «حبيبي يا توووني يابو نورمبروووك»، أما عصام السقا فكتب: «ألف مليون مبروك يا حبيبي ربنا يبارك يارب».

بينما كتب المخرج خالد جلال: «تتربى ف عزك يا حبيبي ألف مبروك»، وعلق محمود الليثي: «ألف مبروك يا أبو نور»، وقال المخرج محمد سلامة: «بسم الله مشاء الله ربنا يبارك ويتربى في عزك».

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