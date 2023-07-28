احذر الحرق المكشوف للمخلفات.. يعرضك للغرامة والحبس

الحرق المكثف للمخلفات واحد من العادات السيئة لدى بعض العاملين في مجال التخلص من النفايات، والتي تسبب أضرارا كبيرة للبيئة وكذلك البشر المستنشقين لهذا الهواء الملوث، ولذلك، احتوى القانون المصري في طياته على عقوبات صارمة ضد كل من يقوم بهذا الفعل، من أجل ردعه والحد منه بالتالي الحفاظ على البيئة.

عقوبة حرق المخلفات

وفي هذا السياق، قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه جاء في القانون رقم 202 لسنة 2020، بشأن تنظيم المخلفات، وتحديدا في المادة رقم 20 من القانون، على منع الحرق المكشوف للمخلفات، وإن هذا الفعل يستوجب تطبيق العقوبات القانونية التي وردت في المادة رقم 70 من نفس ذات القانون.

غرامة مليون جنيه والحبس سنة

وأوضح الخبير القانوني، ان المادة رقم 70 من قانون إدارة المخلفات، جاءت تحتوي على عقوبات صارمة ضد كل من يقوم بالحرق المكشوف للمخلفات، وهي الحبس لمدة لا تزيد عن سنة، فضلا عن دفع غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، او إحدى هاتين العقوبتين، وذلك بهدف حماية البيئة التي يحيا فيها المواطن المصري والحفاظ عليها.

وأضاف الحديدي: «التلوث البيئي من الأمور الخطرة التي يعاني منها العالم كله تقريبا في الوقت الحالي، ولابد من العمل على ردعه وإيقافه بكافة الطرق الممكنة، ولا يمكن إنكار أن هناك العديد من التصرفات البشرية تسبب انبعاثات ضارة تلوث بيئتنا منها الحرق المكشوف للمخلفات، بالتالي لابد من العمل على ردعها».