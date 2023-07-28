الخارجية الروسية: الغرب يحاول خلق عالم أحادي القطب

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، بتصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، والتي قالت إن دول الغرب يحاول إيجاد عالم أحادي الأقطاب، مشددة على ضرورة زيادة التعاون بين روسيا وأفريقيا على أسس راسخة واحترام متبادل.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية في تصريحات خاصة للفضائية أن أفريقيا وروسيا لديهما حضارات مشتركة تمتد على مدار سنوات عده، مشيره إلى أن هناك مصالح مشتركة بين مصر وروسيا على الصعيدية الأقليمي والدولي، ومصر تتطور بشكل سريع واقتصادها يتنامي بسرعة.