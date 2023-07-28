نائب رئيس «الوفد»: قمة بطرسبرج تعكس حرص روسيا على تنمية العلاقات مع أفريقيا

أكد النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبح لها دور فاعل ومؤثر إقليميا ودوليا، مشيرا إلى أن مصر هي بوابة العالم إلى أفريقيا، وهو ما يعكس الاهتمام الدولي بتعميق العلاقات مع مصر، مشيرا إلى أن ذلك ظهر بقوة خلال مشاركة مصر في القمة الروسية – الأفريقية، التي تأتي في نسختها الثانية، بعد القمة الأولى التي عقدت في مدينة سوتشي في أكتوبر 2019.

العلاقات بين روسيا وأفريقيا

وقال وهدان، إن روسيا حريصة على تعميق علاقاتها بأفريقيا في ظل ما يشهده العالم من متغيرات وأزمات أثرت على جميع الدول دون استثناء، مؤكدا على أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال القمة، كانت شديدة الوضوح وتحمل رسائل مهمة، منها أن دول القارة لن تدخل في صراع الاستقطاب من جانب الدول الكبرى، وأن تعميق العلاقات يجب أن يكون وفقا لعدد من المحددات، منها احترام سيادة دول القارة وحماية أمنها والبحث عن التنمية المستدامة التي تحقق مصلحة شعوبها أولا.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس تضمنت مطالبة العالم بوضع احتياجات الدول النامية، وعلى رأسها دول القارة الأفريقية، على رأس أولوياتها، خاصة فيما يتعلق بالتداعيات السلبية على اقتصاديات هذه الدول، جراء الصراعات والتحديات القائمة، وبالتحديد في محاور الأمن الغذائي، وسلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة، مطالبا بضرورة التفاعل مع الرؤية المصرية والعمل على إيجاد حلول عاجلة لتوفير الغذاء والأسمدة بأسعار تساعد أفريقيا على تجاوز هذه الأزمة.

تصدير الحبوب

وشدد النائب سليمان وهدان، على أهمية رؤية الرئيس السيسي بشأن البحث عن آليات تمويل مبتكرة تدعم النظم الزراعية والغذائية في أفريقيا، وأنني لأتطلع للتوصل لحل توافقي بشأن اتفاقية تصدير الحبوب يأخذ في الاعتبار مطالب كافة الأطراف ومصالحهم ويضع حدًا للارتفاع المستمر في أسعار الحبوب.