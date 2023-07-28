ممثل الشباب في البرلمان الأوغندي: روسيا ساهمت في استقرار بعض الدول الأفريقية

قال روجمايا اديسون، ممثل الشباب في البرلمان الأوغندي، إن القمة الروسية الأفريقية تحدث في وقت هام جدا من تاريخنا، وتعطي الأمل لمعظم الحكومات الأفريقية، وإن روسيا ساهمت في تحقيق الاستقرار ببعض الدول الأفريقية.

ضمان الأمن الغذائي

وتابع «روجمايا اديسون»، خلال لقاء مع مراسل قناة «DMC»، أن دولة روسيا قدمت في الماضي الكثير من الدعم من أجل تقوية الدول الأفريقية، وبهذا الدعم أصبح هناك إحساسا بالاستقرار، وبسبب كل ذلك عندما يتم تحقيق الاستقرار في الدول الأفريقية يريد الناس أن يتحركون إلي الأمام وأن يكون هناك أمن غذائي مستدام.

.

وأوضح ممثل الشباب في البرلمان الأوغندي، أن القمة الروسية الأفريقية تحدث في هذا الوقت بصفة خاصة وهذا يعبر عن التزام الحكومة الروسية ومن جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أيضا من جانب روسيا الاتحادية من أجل ضمان التعاون مع أفريقيا ولضمان الأمن الغذائي وزيادة المحاصيل الزراعية بصورة مستدامة.