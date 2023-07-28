5 معلومات عن حذاء آبل.. سيعرض في مزاد علني بـ50 ألف دولار

أعلنت دار سوزبي للمزادات، عزمها بيع زوج من الأحذية «آبل» الرياضية مقابل 50 ألف دولار، والتي تعد نادرة جدًا لأنها إحدى أكثر الأحذية الرياضية غموضًا في الوجود، بحسب ما ذكرته شبكة «فوكس نيوز».

وقالت دار المزادات، إن هذا السعر أعلى من أي منتج في شركة آبل «لأن هذا الحذاء لم يصل إلى عامة الناس أبدًا».

أهم المعلومات عن حذاء آبل:

- حذاء آبل صنع خصيصًا لموظف في الشركة.

- تم تسليمه في منتصف التسعينيات خلال مؤتمر مبيعات.

- مرسوم على الحذاء شعار آبل وملون بألوان قوس قزح حيث كان يتميز وقتها بذلك.

- يصل مقاس الحذاء 10.5 سم، مقاس أوروبي 41 أو مقاس بريطاني 8.5 ويوجد داخل الصندوق زوج بديل من الأربطة الحمراء.

- لم يتم فتح الحذاء من علبته منذ منتصف التسعينات.

محتويات من شركة آبل تباع بـ200 ألف دولار

وقفزت قيمة تذكارات آبل بشكل كبير وأصبحت العديد من أجهزتها القديمة تتلقي اهتمام كبير وتباع بأسعار مرتفعة بالرغم من أن بعض المنتجات لم تحظي بنجاح كبير.

وتشتهر آبل بأدواتها وابتكاراتها ومنتجاتها الغريب، ويسعى البعض حاليا بشراء ملابس وكماليات تحمل علامتها التجارية.

وبيع إصدار الأول من إصدار آيفون بالمزاد العلني، والذي يحتوى علي ذاكرة داخلية 4 جيجابايت، وبيعه مقابل 190 ألف دولار.

ويذهب هواة الجمع إلى حد شراء الآثار من حياة مؤسس شركة آبل «ستيف جوبز»؛ تشمل العناصر المشتراة قصيدة كتبها مرة أخرى في الكتاب السنوي لزميله في المدرسة الثانوية، وصور كليته وحتى بعض بطاقات عمله.

وقد بيع أيضاً زوج من صندل «بيركنستوك» القديم، وكان يرتديه جوبز مقابل 200 ألف دولار بمزاد في شهر نوفمبر من العام 2022.

وعلى الرغم من أن أبل تشتهر بأدواتها وابتكاراتها، إلا أن محبي منتجاتها تمكنوا في بعض الأحيان من شراء ملابس وكماليات تحمل علامتها التجارية.