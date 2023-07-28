التحضيرات النهائية لحفل علي الهلباوي بمهرجان العلمين الجديدة.. «صور»

انتهى الفنان علي الهلباوي، وفرقته، من إجراء البروفة الأخيرة، قبل حفله المنتظر بمهرجان العلمين الجديدة المقرر إقامته بعد قليل.

على الهلباوي يجري البروفات الأخيرة

ومن المقرر أن يشدو الهلباوي، خلال الحفل، بمجموعة من أشهر أغنياته، التي اشتهر بها، وسيتضمن اليوم إقامة حفل غنائي كبير وضخم يضم النجمة نانسي عجرم والفنان راغب علامة في «العلمين أرينا».

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة، انطلق الأسبوع الماضي بحفل جماهيري كبير للفنان تامر حسني، بحضور ما يقرب من 12 ألف شخص، وقدم خلاله نخبة من أهم وأشهر أغنياته.