تفاصيل حفل على الهلباوي في ساقية الصاوي.. الفرد بـ100 جنيه

كشفت ساقية الصاوي، عن تفاصيل حفل علي الهلباوي، المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل على أحد مسارحها بالزمالك، حيث يقدم المنشد باقة من أبرز أعماله الفنية.

وأوضحت ساقية الصاوي تفاصيل حفل المنشد علي الهلباوي على مسرح ساقية الصاوي، وترصدها «الوطن»، في التقرير التالي استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

تفاصيل حفل على الهلباوي بساقية الصاوي

يقام حفل على الهلباوي يوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو في تمام الساعة الثامنة مساء على مسرح النهر بسعر يبدأ من 100 جنيه.

ويقدّم الهلباوي باقي من أبرز أغنياته وأعماله من الابتهالات والقصائد الصوفية، ومنها «قل للمليحة، وابعت لي جواب، ورسالة وقصيدة، وواسع الملكوت، ومرسال لحبيبتي».

حفلات الساقية في النصف الثاني من يونيو

وتقدّم ساقية الصاوي باقة من الحفلات في النصف الثاني من يونيو 2023، كما يلي.

- يوم 16 يونيو حفل لطبلة الست في تمام الثامنة مساء، بسعر يبدأ من 100 جنيه على مسرح قاعة النهر، وحفل آخر للإخوة أبو شعر بسعر يبدأ من 100 جنيه، في تمام الساعة الثامنة على إحدى قاعات الساقية.

- يوم 17 يونيو حفل لـStand - Up Comedy Show، بسعر يبدأ من 120 جنيها في السابعة مساءً.

- يوم 22 يونيو حفل State Of Harmony بسعر يبدأ من 100 جنيه في الثامنة مساء.

- يوم 24 يونيو في الثامنة مساءً حفل للمولوية المصرية عامر التوني، بسعر يبدأ من 100 جنيه.

- يوم 29 يونيو في السادسة والنصف والثامنة والنصف حفل لأم كلثوم، بمسرح الساقية للعرائس، بسعر يبدأ من 50 جنيها، وحفل في الثامنة لفريق بلاك تيما بسعر يبدأ من 150 جنيها.