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مباريات بطولة jpadel تشعل أجواء مهرجان العلمين الجديدة

كتب:

محمود الرفاعى
06:17 م | الجمعة 28 يوليو 2023
jpadel

jpadel

انطلقت منذ قليل فعاليات الليلة الثانية من الأسبوع الثاني، لمهرجان العلمين الجديدة؛ بمباريات بطولة jpadel المقامة على كورنيش العلمين.

ومن المقرر أن تقام اليوم العديد من المباريات الحماسية لبطولة طولة jpadel ، لتحديد الفائزين، وذلك وسط تشجيع ومشاهدة للجمهور.

حفل راغب علامة ونانسي عجرم

وسيقام ليلا حفل غنائي كبير يجمع النجم اللبناني راغب علامة، بمواطنته نانسي عجرم، في «العلمين أرينا».

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة، انطلق الأسبوع الماضي، بحفل جماهيري كبير للفنان تامر حسني، بحضور ما يقرب من 12 ألف شخص، قدم خلاله نخبة من أفضل وأشهر أغنياته.

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بقلم محمود الرفاعى