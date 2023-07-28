طريقتان تحصل بهما على نتيجة الثانوية العامة وأنت في بيتك.. منها موقع الوطن

على أحر من الجمر يترقب طلاب الصف الثالث الثانوي، ظهور نتيجة الثانوية العامة، التي من المقرر أن يتم الكشف عنها مع مطلع الأسبوع المقبل، عقب المؤتمر الصحفي الذي يعلن فيه أسماء الأوائل.

وهناك طريقتان يمكن من خلالهما الحصول على نتيجة الثانوية 2023 العامة فور ظهورها والإعلان عنها، أولهما الدخول على مركز معلومات وزارة التربية والتعليم، والأخرى، عن طريق التسجيل على بوابة جريدة الوطن، والتي نوضح لكم طريقتها عبر السطور التالية.

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة عبر بوابة الوطن

تمنح «الوطن» لقرائها ومتابعيها فرصة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بشكل سلس من خلال عدة روابط خصصتها فور ظهور النتيجة مباشرَا للشعبتين الأدبية والعلمية، ومجموعة من الخطوات كالتالي:

تتمثل الخطوة الأولى في الدخول على الرابط الخاص بنتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس.

- ثم قم بإدخال الاسم الرباعي الخاص بالطالب.

- ثم يتم بعدها إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- اختيار الشعبة الخاصة بالطالب علمية أو أدبية.

- وبعد يتم اختيار المحافظة التي يتبع لها الطالب.

- ثم يتم إدخال البريد الإلكتروني الخاص به.

- وبعد ذلك يقوم بإدخال رقم الهاتف الخاص بالطالب والضغط على تسجيل حتى يحصل على النتيجة فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم.

نتيجة الثانوية العامة عبر وزارة التعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في وقت سابق أنه يمكن معرفة نتيجة الثانوية العامة من خلال مركز معلومات الوزارة.

وذكرت مصادر بالتعليم أن المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة 2023، أتت مبشرة بشكل كبير، موضحة أن هناك الكثير من الطلاب قد حصلوا على الدرجات النهائية في عدة مواد، إذ جاءت جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة معتمدة على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.