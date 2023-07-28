موقع وزارة التربية والتعليم للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس «أدبي وعلمي»

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023، من موقع وزارة التربية والتعليم بالاسم ورقم الجلوس للشعبتين أدبي وعلمي.

وترصد بوابة «الوطن»، في السطور التالية، رابط موقع وزارة التربية والتعليم بالاسم ورقم الجلوس، لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 أدبي وعلمي، الذي كشفت عنه الوزارة، تيسيرا على الطلاب وأولياء أمورهم في الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023.

موقع وزارة التربية والتعليم بالاسم ورقم الجلوس

وصرحت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم لـ«الوطن»، أن نتيجة الثانوية العامة حاليا في مرحلة التسكين والرصد، لافتا إلى أنها في المراحل الأخيرة، وظهور النتيجة سيكون في أقل من 48 ساعة، وسيتم إعلانها رسميا في مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، كما سيعلن عن أسماء الطلبة الأوائل.

نتيجة الثانوية العامة 2023 أدبي وعلمي

ووفقا للدور الخدمي الذي تحرص جريدة «الوطن» على تقديمه، نوضح لينك الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023، عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة 2023 أدبي وعلمي، من هنـــــــــــــــا.

نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر «الوطن»

وبخلاف موقع وزارة التربية والتعليم بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة 2023 أدبي وعلمي، «الوطن»، تكشف عن طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس والاسم، عن طريق بوابتها الإلكترونية، كالآتي:

- الدخول علي رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر «الوطن» من هنــــا.

- كتابة الاسم رباعي للطالب.

- كتابة رقم الجلوي.

- اختيار الشعبة.

- البريد الإلكتروني.

- اختر المحافظة.

- رقم التليفون.

- الضغط على أيقونة سجل، لتظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 بجميع الدرجات في المواد الدراسي.