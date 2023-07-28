يراقب آلاف الطلاب وأسرهم، رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس في القاهرة والمحافظات الذي أصبح على رأس اهتمامهم لمعرفة النتيجة، بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن اعتماد النتيجة وإعلانها خلال الساعات القليلة المقبلة، وسط بشرى الوزارة للطلاب بمؤشرات النتيجة التي تضمنت درجات مرتفعة للكثير من الطلاب الذين حصدوا الدرجات النهائية في عدة مواد.

تستعرض «الوطن»، رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس في القاهرة والمحافظات وخطوات الحصول عليها ليتمكن الطلاب من الوصول إليها فور ظهورها، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر رابط وزارة التربية والتعليم فور اعتمادها وإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة علمي وأدبي وذلك من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا.

الضغط على بوابة الثانوية العامة.

كتابة رقم جلوس الطالب أو الطالبة.

الضغط على نتيجة وستظهر النتيجة على الفور.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس الوطن

وخصصت «الوطن»، 3 روابط إلكترونية سريعة للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بسهولة ويسر من خلال عدة خطوات تتمثل في الآتي:

الدخول على رابط الوطن من خلال الضغط هنــــا.

كتابة اسم الطالب أو الطالبة رباعي.

كتابة رقم جلوس الطالب أو الطالبة.

تحديد شعبة الطالب.

اختيار المحافظة التي ينتمي لها الطالب أو الطالبة.

كتابة البريد الإلكتروني للطالب أو الطالبة.

كتابة رقم تليفون الطالب أو الطالبة.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

وكشفت وزارة التربية والتعليم في بيان سابق لها موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 موضحةً أنّه جرى الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة، كما حددت نسب النجاح في كل مادة دراسية لجميع الأقسام أدبي وعلمي علوم ورياضيات، موضحةً أنّه من المقرر أن يتم اعتماد النتيجة مطلع الأسبوع المقبل من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تمهيدًا لإعلانها.

وبحسب التربية والتعليم، فإنّ الوزير سيتولى الاتصال بأوائل الثانوية العامة 2023 لإبلاغهم بالنتيجة وتهنئتهم، ويتبع ذلك عقد مؤتمر صحفي لإعلان النتيجة، وتوفيرها عبر رابط الوزارة والروابط المختلفة.