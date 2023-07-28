نتيجة الثانوية العامة الآن برقم الجلوس في ثلاث خطوات فقط..اعرف الطريقة

اهتمام بالغ يوليه طلاب الصف الثالث الثانوي وأسرهم، قبل الإعلان عن النتيجة، وذلك قبل ساعات قليلة عن انطلاق مؤتمر الثانوية العامة، الذي يعلن فيه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتماد النتيجة رسميًا.

ولذا نقدم لكم عبر السطور التالية طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس في ثلاث خطوات فقط.

ومن المقرر، أن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 مع بداية الأسبوع المقبل، عقب الانتهاء من مؤتمر الثانوية العامة، الذي تستعد له وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة الدكتور رضا حجازي.

نتيجة الثانوية العامة الآن برقم الجلوس في ثلاث خطوات فقط

وعن طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس في ثلاث خطوات فقط، عقب الإعلان عنها مباشرة، يمكن للطلاب الدخول عبر بوابة «الوطن» الإلكترونية، ثم الدخول على اللينك الخاص بنتيجة الصف الثالث الثانوي 2023، كالتالي:

- إدخال الاسم الرباعي ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

- اختيار الشعبة والمحافظة.

- إدخال البريد الإلكتروني والرقم الخاص به، ثم الضغط على تسجيل حتى يحصل على النتيجة فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم.

نسب نجاح مواد الثانوية العامة

وجاءت المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة هذا العام، وفقًا للمؤشرات المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم، ونسب النجاح في بعض المواد على النحو التالي:

- نسب نجاح مادة اللغة الأجنبية الثانية تجاوزت 91% فأكثر، والحاصلين على 95% فأكثر.

- نسب نجاح مادة الكيمياء بلغت 88.9%، وعدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر.

- نسب نجاح مادة الجيولوجيا بلغت 91.1% وعدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر.

- نسب نجاح مادة التاريخ بلغت 90.2%، ونسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر.

- نسب نجاح مادة الجغرافيا بلغت 91.6% وحصل على درجة 95% فأكثر.

- نسب نجاح مادة الرياضيات التطبيقية بلغت 88.5%، ونسبة عدد الطلاب الحاصلين على 95% فأكثر.

- نسب نجاح مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%، وحصل على درجة 95% فأكثر.

- نسب نجاح مادة الفيزياء بلغت 91% وحصل على درجة 95% فأكثر.

- نسب نجاح مادة اللغة العربية تجاوزت 90%؜، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، أعلنت في وقت سابق، أنه يمكن معرفة نتيجة الثانوية العامة أيضا من خلال مركز معلومات الوزارة.