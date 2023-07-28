رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالإسماعيلية بالاسم ورقم الجلوس

ساعات قليلة وتعلن وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023 بالإسماعيلية بالاسم ورقم الجلوس، بعد الانتهاء من إعلان أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2023، يأتي ذلك في ظل انطلاق عملية البحث عن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالإسماعيلية بالاسم ورقم الجلوس.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالإسماعيلية

وبحسب مصادر مسؤولة في مديرية التربية والتعليم فان نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس بالإسماعيلية سيتم إعلانها بالاسم ورقم الجلوس في جميع المدارس فور إعلان أسماء الأوائل.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن وزير التربية والتعليم يعقد مؤتمرا صحفيا خلال الساعات المقبلة بعد الانتهاء من كل أعمال التصحيح، خلال الأيام الماضية وتسليم النتائج إلى الكنترول الرئيس بعد تجميعها ومراجعتها أول بأولا بعد الامتحانات.

تقدم «الوطن»، خدمة كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم على موقع الوطن لجميع طلاب الثانوية العامة هذا العام للشعبتين العلمي والأدبي، على هذا النحو:

1- الدخول علي موقع الوطن من هنا.

2- إدخال الاسم الرباعي ورقم الجلوس.

3-اختيار الشعبة سواء العلمية علوم أو رياضة، أو أدبي.

4- اختيار المحافظة، وإدخال رقم التليفون، لتظهر النتائج على الفور.

طرق الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالإسماعيلية

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة عبر موقع الوطن باتباع الخطوات التالية

1- الدخول على موقع الوطن من هنا.

2- إدخال الاسم الرباعي ورقم الجلوس.

3-اختيار الشعبة سواء العلمية علوم أو رياضة، أو أدبي.

4- اختيار المحافظة، وإدخال رقم التليفون، لتظهر النتائج على الفور.

كما يمكن الاستعلام عن نتيجة التنسيق برقم الجلوس بزيارة موقع التنسيق الإلكتروني الذي خصصته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكتابة رقم الجلوس، وكتابة الرقم السري المدون على شهادة الثانوية العامة والضغط على أيقونة «عرض» لتظهر نتيجة الطالب التي تشمل الاسم رباعياً، ورقم الجلوس والكلية التي تم الترشيح لها.